紐森改變抗疫政策 從應對大流行轉為處理風土病（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森週四宣布改變抗疫政策,將從應對大流行轉為處理風土病。

簡稱為SMARTER的抗疫方針,包括對抗疫情的7個重要環節,疫苗、口罩、對病毒的了解、有所準備、檢測、教育和藥物。

其中主要的環節包括成立一個可靠的醫療體系,在兩到三個星期內能夠增加3千個醫護人員,並也讓高危社群了解有對抗新冠肺炎的藥物。

州府表示,在接種疫苗方面,將把重點轉到還沒有接種完整疫苗的孩童,和還沒有接種加強劑的年長人士和低免疫力的人,州府也必須有一套能夠接種20萬劑疫苗的機制。

州府也將儲存7,500萬個高素質口罩。

衛生部也將加強對病毒傳播的監督,例如要是污水中驗出病毒水平增高,將會在這些社區增加病毒檢測和接種疫苗計劃。

而在病毒檢測方面,則能夠在一天內進行50萬份檢測。

州府也將致力於監督錯誤資訊的傳播,做出相應的更正。

紐森說:「我們堅信步入未來,會從對危機反應的心態,轉為與病毒共存的心態,我們現在了解到之前未能預知的,就是對抗這病毒沒有終點。」

