男孩藉詞向婦人借手機 透過Venmo偷走4千款項

【KTSF 韓千繪報導】

一名佛州婦女被一個男孩騙走近4千美元，而看似高科技的騙術，就是借手機然後用Venmo轉錢。

事發在一個週六的晚上，Shannon Fraser在公園遛狗，突然一個男孩子跑向她並求助。

Fraser說:「男孩說我的手機沒電了，我找不到我的家人或朋友，我跟他們失去聯絡了，他騎著一個踏板車，他就像是在說，我可以用你的電話給他們打電話嗎？你的第一反應是幫助孩子，我不假思索就決定要幫助他，當然後來才後知後覺百分百是騙子，我當時只是把手機遞給了他。」

Fraser說這個男孩子看起來大約12歲左右的樣子。

Fraser說:「他與通話的那個人開了免提，他說，我找不到你們，然後他問我，你介意我打開你的地圖嗎？所以他在手機上打開地圖，我是看著他這樣做的，這部分太瘋狂了，他離我只有一英尺遠。」

後來他們分道揚鑣，直到週一晚上，Fraser才想起這件事。

Fraser說:「我收到銀行的警報，說我的兩次Venmo轉賬已獲批准，一筆金額為1,800美元，另一筆金額為2,000美元，那時我被驚呆了。」

她立即​​聯繫了Venmo，發現男孩的賬戶在她遇到他前30分鐘才開設。

Fraser說:「我覺得這是新的小偷作案方式。」

BBB商業改善局表示，這是一個重要的警告，特別是因為很多時候，很多受害人都沒有報告情況，所以他們最好的建議是，不僅是你的手機本身，Venmo應用程序也要設置面部識別系統和密碼。

Fraser說:「我的大多數應用程序都受面部識別保護，我以為Venmo也是如此，但事實並非這樣。」

僅僅三分鐘，4千美元就這樣不翼而飛，Fraser說，Venmo為她彌補了損失，她的下一步就是報警，現在她也正在積極分享她的故事，以免更多人上當受騙。

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