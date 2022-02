男孩藉詞向婦人借手機 透過Venmo偷走4千款項

【KTSF 韓千繪報導】

一名佛州婦女被一個男孩騙走近4千美元,而看似高科技的騙術,就是借手機然後用Venmo轉錢。

事發在一個週六的晚上,Shannon Fraser在公園遛狗,突然一個男孩子跑向她並求助。

Fraser說:「男孩說我的手機沒電了,我找不到我的家人或朋友,我跟他們失去聯絡了,他騎著一個踏板車,他就像是在說,我可以用你的電話給他們打電話嗎?你的第一反應是幫助孩子,我不假思索就決定要幫助他,當然後來才後知後覺百分百是騙子,我當時只是把手機遞給了他。」

Fraser說這個男孩子看起來大約12歲左右的樣子。

Fraser說:「他與通話的那個人開了免提,他說,我找不到你們,然後他問我,你介意我打開你的地圖嗎?所以他在手機上打開地圖,我是看著他這樣做的,這部分太瘋狂了,他離我只有一英尺遠。」

後來他們分道揚鑣,直到週一晚上,Fraser才想起這件事。

Fraser說:「我收到銀行的警報,說我的兩次Venmo轉賬已獲批准,一筆金額為1,800美元,另一筆金額為2,000美元,那時我被驚呆了。」

她立即​​聯繫了Venmo,發現男孩的賬戶在她遇到他前30分鐘才開設。

Fraser說:「我覺得這是新的小偷作案方式。」

BBB商業改善局表示,這是一個重要的警告,特別是因為很多時候,很多受害人都沒有報告情況,所以他們最好的建議是,不僅是你的手機本身,Venmo應用程序也要設置面部識別系統和密碼。

Fraser說:「我的大多數應用程序都受面部識別保護,我以為Venmo也是如此,但事實並非這樣。」

僅僅三分鐘,4千美元就這樣不翼而飛,Fraser說,Venmo為她彌補了損失,她的下一步就是報警,現在她也正在積極分享她的故事,以免更多人上當受騙。

