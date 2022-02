【KTSF】

東灣柏克萊聯合校區一名校工被警方拘捕,他涉嫌在一間小學外作出猥褻行為,警方還在他的車內搜出刀、膠紙和索帶等物品。

警方表示,週三下午近4點,警員接報到Sylvia Mendez小學,報案人表示有一部車一直在繞圈,曾在十次不同時間在校外繞圈,而且有人曾看見駕駛那部車的人,上月曾在校外懷疑作出猥褻行為。

警方拘捕該61歲男子,並在他的車內搜出刀、手套膠紙和索帶等物品。

East Bay Times報導,柏克萊聯合校區向家長發信指,被捕疑犯是一名校工,在另一間小學工作,但有時會到其他學校工作,包括Mendez小學。

