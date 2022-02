Alameda縣下週將點算無家可歸者人口（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣將在下週三對縣內的無家可歸者進行人口統計。

Alameda縣最後一次對無家可歸者進行人口統計,是在2019年1月,當時記錄到該縣有8,022人無家可歸。

這項統計每兩年進行一次,因為受到疫情的影響,原本去年的點算,推遲到今年2月23日進行。

EveryOne Home行政主任Chelsea Andrews說:「這一天讓大家一起認識到,社區中有人沒有住所,讓他們知道我們看得見他們,並會為他們爭取權益,取得所需的資源,我們要得到相關的數據,來繼續爭取這些資源。」

這些資源或撥款,可以來自聯邦、州和縣政府,當局表示,今年因為還是因為疫情的關係,參與點算的人數減少3分之1,至大約500人,而今年的點算活動,也會問關於這些無家可歸人士的工作狀況,和能否有幫助他們脫離無家可歸情況的方法。

Alameda縣點算無家可歸人士的工作,將從上午5點至10點,預計在夏天公佈報告。

