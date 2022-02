【有線新聞】

印度北方邦一場婚禮發生罕見意外,多人跌入廢棄的井內,造成13人死亡、10人受傷。

當地村民用竹梯封着井口,不少人圍觀。事發在周三晚舉行的婚禮,多人坐在用混凝土石板覆蓋的井上,但石板突然碎裂,多人跌落深15米的井中,死者全部是婦女和女童,年紀最輕只得1歲。

總理莫迪形容事件令人心碎,向死者家屬致哀,祝願傷者盡快康復。

