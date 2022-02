加州違規過馬路合法化提案今年捲土重來（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山(三藩市)的加州眾議員丁右立去年提出讓違規過馬路合法化的提案,遭到州長否決,今年做出修正之後捲土重來。

《加州種族和身份分析法》(California Racial and Identity Profiling Act)一份報告指出,違規過馬路而被警察攔截的人當中,非洲裔比白人多出四倍半。

而一項針對舊金山行人過道的研究也發現,低收入社區中的行人過道,和比較富裕社區相比也來得少。

民權律師Rio Scharf說:「違規過馬路的罰單,不成正比的開給非白人族裔,這有時候也會導致一些人因此在和警方交涉時生命受威脅,也會增加一些人士的債務多年。」

丁右立說:「隨著我們面對氣候變化,我們也要求更多的人出外步行,這比開車來得好,可以是搭巴士或走路,上班、上學、購物等,這是出外最好的方式,也對氣候變化沒有造成任何效應。」

丁右立今年提案,並非廢除違規過馬路的現有法律,而是讓行人可以在行人過道以外的地方,或是交通燈還沒有准許行人過馬路的時候,在安全的情況下可以過馬路。

而要是行人在不安全的情況下亂過馬路,還是可以被開罰。

