舊金山選民以壓倒性票數通過罷免三教委（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在週二舊金山(三藩市)的特別選舉當中,舊金山居民以壓倒性票數罷免三名教育委員會成員。

在舊金山特別選舉當中,選民以超過七成的贊成票,罷免三位教育委員,其中對高勵思(Alison Collins)的罷免票更高達79%,其次的是盧佩思(Gabriela Lopez),75%的選民贊成罷免她,至於法莫力加(Faauuga Moliga)就有72%的罷免票。

市長布里德將委任代替者填補他們的職位,直至11月的另一次選舉。

這是舊金山自1983年以來首次舉行罷免選舉,在1983年時,舊金山舉行了罷免時任市長范士丹(Dianne Feinstein)的選舉,結果罷免失敗。

舊金山教育委員會有七名成員,全部都是民主黨人,當中只有三人被罷免。

贊成罷免的人士表示,在疫情期間,這三名教委並沒有處理學生遙距上課所遇到的困難,反而將注意力放在就44間公校改名,此外,有不少亞裔家長也非常不滿教委倉促決定更改Lowell高中的入學制度,由按成績收生變為以抽籤入學。

此外,高勵思也被揭發2016年發表過歧視亞裔的社交媒體言論,事件引起爭議。

而反對罷免的人就指,罷免是浪費時間和金錢,因為舊金山正面臨的挑戰,包括1.25億美元的預算赤字,和聯合學區總監Vincent Matthews即將退休,需要找人替補。

週二晚上,支持罷免一方的市長布里德發表聲明指,選民傳達一個明確的訊息,即教育委員會必須集中精力,提供一個運行良好的學校體系。

布里德同時亦感謝家長為他們的孩子而戰,她又表明公立學校未來道路並非平坦。

今次特別選舉在約50萬登記選民中收到近12萬張郵寄選票,這場特別選舉花了320萬元。

