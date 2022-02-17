中半島珠寶店遭3賊搶劫 店主開槍嚇退匪徒

【KTSF】

中半島Redwood City的一家珠寶店，近日遭遇3名搶匪搶劫，珠寶店業主開槍反擊，將匪徒嚇跑，不過匪徒還是得手，目前警方正在調查案件。

從監視錄影畫面看到3名蒙面男子走進這家珠寶店，手上還拿著槍，要求店內人員交出錢和珠寶，不過當店主向他們開槍後，他們迅速逃走。

珠寶店共同業主Rosalva Farias說:「他們沒有槍，他們拿走了一切。」

這間店是Rosalva和先生一起經營，位在Redwood City的Middlefield Road。

Farias說:「當我先生看到匪徒用槍指嚇我們，他於是開槍。」

門框還留下槍擊的痕跡，業主開槍時，差點打中其中一名蒙面匪徒，不過匪徒並未開槍反擊。

這起案件跟幾週前發生在San Bruno TanForan購物商場的珠寶店搶劫案相似，業主當時也是用槍指著匪徒，阻止其搶劫，但並未真的開槍。

對於這起業主開槍阻止搶劫的事件，San Mateo縣縣警局發言人向KPIX電視台表示，這是很危險的行為，畢竟商品可以取代，但生命卻是無價。

Rosalva覺得很慶幸事件中無人受傷，但回想當時心情很緊張，這家店曾遭遇入室爆竊，近十年前也發生過企圖持槍搶劫，不過這次的情況卻是前所未見。

至於3名匪徒尚未落網，有線索的民眾請致電San Mateo縣警局。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。