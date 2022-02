中半島珠寶店遭3賊搶劫 店主開槍嚇退匪徒

【KTSF】

中半島Redwood City的一家珠寶店,近日遭遇3名搶匪搶劫,珠寶店業主開槍反擊,將匪徒嚇跑,不過匪徒還是得手,目前警方正在調查案件。

從監視錄影畫面看到3名蒙面男子走進這家珠寶店,手上還拿著槍,要求店內人員交出錢和珠寶,不過當店主向他們開槍後,他們迅速逃走。

珠寶店共同業主Rosalva Farias說:「他們沒有槍,他們拿走了一切。」

這間店是Rosalva和先生一起經營,位在Redwood City的Middlefield Road。

Farias說:「當我先生看到匪徒用槍指嚇我們,他於是開槍。」

門框還留下槍擊的痕跡,業主開槍時,差點打中其中一名蒙面匪徒,不過匪徒並未開槍反擊。

這起案件跟幾週前發生在San Bruno TanForan購物商場的珠寶店搶劫案相似,業主當時也是用槍指著匪徒,阻止其搶劫,但並未真的開槍。

對於這起業主開槍阻止搶劫的事件,San Mateo縣縣警局發言人向KPIX電視台表示,這是很危險的行為,畢竟商品可以取代,但生命卻是無價。

Rosalva覺得很慶幸事件中無人受傷,但回想當時心情很緊張,這家店曾遭遇入室爆竊,近十年前也發生過企圖持槍搶劫,不過這次的情況卻是前所未見。

至於3名匪徒尚未落網,有線索的民眾請致電San Mateo縣警局。

