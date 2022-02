【KTSF】

奧克蘭(屋崙)警方表示,在星期三凌晨,一名66歲的獨自在屋的亞裔婦女,被人入室搶劫,過程中遭到兩人脅持,並至少被人打了一拳。

警方說事件發生在凌晨1點22分左右,地點是Campus Drive 13200路段一處住宅內,當時兩個男人闖入屋內向女事主索取金錢,其中一人拿著槍。

警方指女事主是亞裔,但不知道案件是否涉及種族歧視。

警方表示,兩個匪徒帶著大量珠寶和現金離開,警方沒有提供這兩個匪徒的詳細描述,而女事主沒有任何嚴重傷害。

奧克蘭警方懸紅5,000元捉拿賊人歸案,舉報電話是(510) 238-3326或(510) 777-8572。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

