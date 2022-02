【KTSF】

加州州長紐森週三宣布,再額外撥款1.16億元,興建7個Homekey新項目,提供387個住屋單位給無家可歸人士。

州長紐森去年9月宣布撥款27.5億元,用來擴建Homekey項目,全加州已撥款4.7億元,興建23個Homekey項目,完工後將可提供超過1,700個住屋單位給無家可歸者。

連同2020年的Homekey計劃,加州已撥款13億元,為無家可歸人士提供合共7,700個新住屋單位。

