舊金山選民6月將決定是否為交通局發行4億公債（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選民將在6月選舉中,決定是否為舊金山交通局發行4億元的公債,來更新配備和改善安全。

舊金山市議會週二一致通過市長布里德在去年12月提出的可靠公車與安全街道公債提案,布里德市長表示,取得的經費將用來資助改善基礎建設的工程,從中使得公車服務更加可靠,並也改善行人和腳踏車騎士的安全。

公車局方面表示,公債能夠讓市府有相應的資金,來爭取聯邦基礎建設方面的撥款。

這項公債需要3分之2的選民支持才會通過,舊金山最後一次通過5億的公車公債是在2014年。

另一方面,因為電信公司AT&T終止全國的3G通訊服務,目前運用3G技術,在巴士站通知乘客下一趟巴士什麼時候到達的視訊服務將會暫時停止,至於透過互聯網和手機提供巴士抵達資訊的服務則沒有受影響。

目前有650個提供這類3G視訊服務的巴士站,從2月22日開始將不會再操作,當局將會從2月底開始逐步更新採用4G技術的器材。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。