美國哪些城市最適合5星級富貴生活

很多人夢想著擁有豪車豪宅、名錶名包的富貴生活,在美國最大的200個城市中,哪些城市最適合5星級的富貴生活呢?

LawnStarter根據35項指標,排列出2022年最具「魅力」的城市,這些指標包括家庭財富、米其林星級餐廳的數量,以及時裝週的參與度,一起來看看排在前10位最具「魅力」的城市。

首先就是加州的舊金山,依次分別是紐約、佛州邁阿密、首都華盛頓、華盛頓州西雅圖、伊利諾伊州芝加哥、加州洛杉磯、麻省波士頓、內華達州拉斯維加斯和夏威夷的檀香山。

那麼這些城市的亮點在那裡呢?排在首位的舊金山,不僅是今年的魅力之都,而且在時尚和娛樂領域也佔據主導地位,在美食方面僅次於紐約。

到2019年為止,舊金山是美國僅有的被列入米其林指南的五個城市之一。

灣區也是超級富豪的聚居地,一直擁有最昂貴的房價,錢流向哪裡,豪華的設施也會配套跟進到哪裡。

幾乎所有進入美容類別前10名的城市,都是全年氣候溫暖或炎熱,其中包括邁阿密、檀香山和拉斯維加斯,美麗和溫暖的天氣之間的聯繫尚不清楚,但如果你想因漂亮的外表而受到讚美,那就去低緯度地區吧。

德州一些最大城市贏得了「美國最具魅力城市」的稱號,休斯頓排在第11位,達拉斯排在第15位,在排名中領先的德州城市,這要歸功於他們巨額的財富,他們在娛樂上砸了重金。

