舊金山及紐約大都會區有最多城市房價過百萬

【KTSF 萬若全報導】

根據一項最新的數據,美國有481個城市的房價超過100萬美元或以上,最多的城市是在舊金山及紐約大都會區。

根據Zillow的分析,全美有481個城市的房價超過100萬美元,這些百萬城市大多集中在八個沿海城市,愛達荷州、蒙大拿州和田納西州則是首次有晉身百萬美元房價的城市,這個數字比去年增加146個城市,是過去六年來的總和,如果按照目前房價上升的趨勢,到了年中還會多出49個百萬美元城市。

百萬城市排行榜,舊金山和紐約都會區各有76個百萬城市,洛杉磯排名第三,聖荷西排名第四。

灣區今年加入百萬城市的有Castro Valley、Walnut Creek、Livermore、El Cerrito、Woodacre、Novato,、Byron、Tomales、 Lagunitas和East Palo Alto。

全美房價最貴的城市,第一名是佛州的Indian Creek,典型房價就要2千8百萬,美式足球明星Tom Brady就住在那裡。

灣區的中半島城市Atherton、Hillsborough。

則排名第二跟第六

房地產經紀人說,房價快速上升,買家應該準備好買房前的資格預審信和找值得信賴的地產經紀人,他們了解特定社區的利弊,以及如何幫助買家競標,在競爭異常烈且價格高昂的市場中保護買家。

