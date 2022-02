香港增6,116宗確診個案 當局修改出院準則

【有線新聞】

香港新增6,116宗新型肺炎確診,初步確診約6,300宗,再多24人死亡,當局即日起更改出院準則,確診後第7日、檢測呈陰性的病人可以回家隔離;在家等候送院的確診者,若第14日檢測呈陰性則毋須送院,可以外出。

連日來很多確診病人都未能入院,為了加快隔離設施的流轉,當局即日起調整確診者的出院準則。在醫院或社區隔離設施的患者,如果病情穩定,而家中沒有高風險人士同住,例如70歲以上的長者、孕婦、正接受化療的病人等,由測試陽性起計的7日後,再做檢測呈陰性就可以回家,再逗留多7日,即是至第14日快速測試都是陰性就可以外出。

至於一直在家居未安排到去隔離的確診者,由檢測呈陽性開始計等到第14日再檢測呈陰性,亦視為不存在傳播風險,毋須送往隔離,可以離開家居。

食物及衞生局副局長徐德義說:「這個措施並不是一個家居治療方案,只是為一些仍在等候入院人士的安排,基礎是這個Omicron病毒的特性、發病期等考量,以及專家給了一些意見。」至於留在家居的患者要如何再做檢測,徐德義說細節容後公布。

確診數字繼續攀升,這一日新增6,116宗確診,除了9宗輸入個案,其餘全部都是本地感染,另外有約6,300宗初步確診。

醫管局公布多24名病人離世,其中9人是上周五至本周二期間過身,當局解釋是因為個案太多、數據有滯後。另外有十多人情況危殆,包括一名28歲的產婦,她分娩完後情況轉差、要插喉,在深切治療部留醫。

