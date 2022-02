【KTSF】

舊金山(三藩市)田德隆區發生亞裔長者遇襲案件,一個非洲裔女人,推倒一名83歲華裔婆婆,導致婆婆受傷需要送院治療。

案發現場位於Turk夾Taylor街,警方表示,週二下午1點幾,田德隆分局的警員接報到場後,發現83歲華裔婆婆的頭在流血,需要送院治療,沒有生命危險。

警員在目擊者協助下找到涉案疑犯,並拘捕了她,疑犯是一名21歲非洲裔女子,她涉嫌把受害人推倒在地上。

警方表示,目前沒有證據顯示案件與種族仇恨有關。

