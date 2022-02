【KTSF】

打齊疫苗針的遊客去佛羅里達州迪士尼世界時,將可以選擇在室內是否戴口罩。

迪士尼官網說從週四開始,遊客在渡假村內不需戴口罩,但所有兩歲或以上的人士,在封閉式交通工具,包括迪士尼巴士、單軌列車和Skyliner纜車裡面,必需戴口罩。

沒接種疫苗的客人也需要戴口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。