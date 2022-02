【KTSF】

舊金山(三藩市)市參議會週二一致通過禁止逼遷因為疫情而無法支付租金的租客。

市參議會在2020年通過類似的議案,涵蓋2020年4月到9月的租金,加州在2020年8月通過禁止逼遷因為疫情而拖欠租金租客的議案,但是在去年10月失效。

提出延長禁止逼遷令的市參事Dean Preston發聲明指出,加州目前還有一萬戶家庭申請加州緊急租金舒困計劃在等待批准的階段,新通過的禁止逼遷令,將從4月1日開始,直到疫情緊急狀態結束為止。

