美國確診數字較上週下滑逾四成 CDC考慮修訂抗疫指引

February 17, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

目前全美每日平均約有15萬宗確診，比上週下跌4成4，染疫住院人數亦同樣下降，隨著很多州長在全國範圍內放寬戴口罩的規定，聯邦疾控中心（CDC）正在考慮是否更改新型肺炎的指引，當局表示一旦更改指引，將對外界解釋清楚。

目前全美每日平均確診是151,056宗，比上週下跌44%，染疫住院人數亦同樣下降，接近83,000人因染疫住院，比上週下跌23%，但染疫死亡數字仍然處於高位，平均每日近2300人死亡，雖然這數字比上週下跌1成。

鑑於很多州宣布放寬口罩令，CDC表示，新的聯邦指引可能即將出台。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們若更新指引，會根據數據和科學對外界解釋清楚。」

除了全國的確診案例下降之外，CDC總監也表示，聯邦將會關注另一個指標。

Walensky說:「我們要考慮醫院容量，這是另一個重要壓力指標，我們的醫院還需收治心臟病人和中風患者，我們的急症部門不能不堪重負到讓急症患者要排隊等候。」

另一樣聯邦正在觀察的數據，涉及學生在學校戴口罩。

白宮防疫組顧問Tom Inglesby說:「我知道他們正謹慎審視資料，CDC的工作是確保學校安全，全國各地學生可以上學。」

公共衛生官員說，疫情出現樂觀的趨勢，不是讓大家鬆懈的理由。

CDC最新發佈的整體預測，在接下來的四個星期內，與新型肺炎相關的死亡人數將下降，這是自12月下旬以來的首次。

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