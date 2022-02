美國確診數字較上週下滑逾四成 CDC考慮修訂抗疫指引

【KTSF 朱慧琪報導】

目前全美每日平均約有15萬宗確診,比上週下跌4成4,染疫住院人數亦同樣下降,隨著很多州長在全國範圍內放寬戴口罩的規定,聯邦疾控中心(CDC)正在考慮是否更改新型肺炎的指引,當局表示一旦更改指引,將對外界解釋清楚。

目前全美每日平均確診是151,056宗,比上週下跌44%,染疫住院人數亦同樣下降,接近83,000人因染疫住院,比上週下跌23%,但染疫死亡數字仍然處於高位,平均每日近2300人死亡,雖然這數字比上週下跌1成。

鑑於很多州宣布放寬口罩令,CDC表示,新的聯邦指引可能即將出台。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們若更新指引,會根據數據和科學對外界解釋清楚。」

除了全國的確診案例下降之外,CDC總監也表示,聯邦將會關注另一個指標。

Walensky說:「我們要考慮醫院容量,這是另一個重要壓力指標,我們的醫院還需收治心臟病人和中風患者,我們的急症部門不能不堪重負到讓急症患者要排隊等候。」

另一樣聯邦正在觀察的數據,涉及學生在學校戴口罩。

白宮防疫組顧問Tom Inglesby說:「我知道他們正謹慎審視資料,CDC的工作是確保學校安全,全國各地學生可以上學。」

公共衛生官員說,疫情出現樂觀的趨勢,不是讓大家鬆懈的理由。

CDC最新發佈的整體預測,在接下來的四個星期內,與新型肺炎相關的死亡人數將下降,這是自12月下旬以來的首次。

