加州解除室內口罩令 未接種完整疫苗者仍需戴口罩

【KTSF 朱慧琪報導】

加州16日對接種完整疫苗人士正式解除室內口罩令,灣區所有縣都有跟隨,除了Santa Clara縣之外。

雖然加州口罩令解除,但在中半島San Mateo縣,民眾依然保持戴口罩。

在Burlingame一間餅店,允許不用戴口罩入內,店主相信客人已經接種完整疫苗。

Copenhagen餅店店主Ben Nielsen說:「這有點令人興奮,很多顧客都告訴我們,我們期待著朝著完全接種疫苗的常態邁出的一步。」

接種完整疫苗的員工,同樣可以選擇戴不戴口罩。

說:「我們有討論過,應該有一個過渡期,我們不想令客人感到不舒適,我們先試探一下。」

商店仍然可以選擇需不需要客人戴口罩入內,居民Yev Pusin就表示說:「疫苗接種率好像是80%,所以感覺每個人至少都在盡他們所能,我在心理上感覺好好多。」

雖然室內口罩令解除,但是在以下情況,包括乘搭公共交通工具、K-12年級學校、托兒所等室內環境,進入高危環境,例如醫療設施、護理中心、政府部門和公共圖書館等,就仍然要戴口罩。

東灣San Ramon一間健身中心就表示,接了幾通電話,有些客人想重啟他們的會藉。

有健身人士就說,如果健身時周圍沒人,才會選擇不戴口罩。

