加州解除室內口罩令 未接種完整疫苗者仍需戴口罩

【KTSF 朱慧琪報導】
加州16日對接種完整疫苗人士正式解除室內口罩令，灣區所有縣都有跟隨，除了Santa Clara縣之外。
雖然加州口罩令解除，但在中半島San Mateo縣，民眾依然保持戴口罩。
在Burlingame一間餅店，允許不用戴口罩入內，店主相信客人已經接種完整疫苗。
Copenhagen餅店店主Ben Nielsen說:「這有點令人興奮，很多顧客都告訴我們，我們期待著朝著完全接種疫苗的常態邁出的一步。」
接種完整疫苗的員工，同樣可以選擇戴不戴口罩。
說:「我們有討論過，應該有一個過渡期，我們不想令客人感到不舒適，我們先試探一下。」
商店仍然可以選擇需不需要客人戴口罩入內，居民Yev Pusin就表示說:「疫苗接種率好像是80%，所以感覺每個人至少都在盡他們所能，我在心理上感覺好好多。」
雖然室內口罩令解除，但是在以下情況，包括乘搭公共交通工具、K-12年級學校、托兒所等室內環境，進入高危環境，例如醫療設施、護理中心、政府部門和公共圖書館等，就仍然要戴口罩。
東灣San Ramon一間健身中心就表示，接了幾通電話，有些客人想重啟他們的會藉。
有健身人士就說，如果健身時周圍沒人，才會選擇不戴口罩。
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