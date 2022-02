【KTSF】

舊金山(三藩市)一家Safeway超市的停車場,週二下午發生槍擊案,一人受傷。

案發地點位於舊金山市Castro區Market街2020號的Safeway超市,警方發推文表示,警方正在調查下午4點多發生在超市外面的一起槍擊事件,事件造成一人受傷,但案件詳情尚未公布。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。