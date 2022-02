舊金山地檢處批警方不當使用強姦案受害人DNA樣本（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)地檢處批評警察部門不當使用強姦案中受害人的DNA樣本,來作為他們是一些罪案中疑犯的證據,警察部門正在進行相關調查。

地檢官博徹思表示,不當使用強姦案中受害人的DNA,反將他們定罪,在法律上和道德上都是不當的行為。

博徹思透露在幾天前發現,執法單位在調查一些罪案時,將在現場收集到的DNA,和在強姦案受害人提供的DNA樣本做比較,來找調查案件中的嫌犯。

博徹思指出,警察部門實驗室中的報告證實,警方將2016年一宗強姦案中受害人提供的DNA,和最近發生的一起罪案中涉案人在現場留下的DNA做對比。

博徹思說:「這份信任被濫用,不單是舊金山警察部門的罪案實驗室,我們有理由相信,全加州的罪案實驗室,也同樣濫用了民眾的信任。」

舊金山警察局長Bill Scott發表聲明說,警察部門不應該使得罪案受害人不肯出來跟警方合作,要是確實部門中有人將強姦案或性侵案中受害人的DNA,來證明他們涉及另外一起罪案的話,Scott本身將致力於終止這種做法。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。