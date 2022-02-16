舊金山地檢處批警方不當使用強姦案受害人DNA樣本（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）地檢處批評警察部門不當使用強姦案中受害人的DNA樣本，來作為他們是一些罪案中疑犯的證據，警察部門正在進行相關調查。

地檢官博徹思表示，不當使用強姦案中受害人的DNA，反將他們定罪，在法律上和道德上都是不當的行為。

博徹思透露在幾天前發現，執法單位在調查一些罪案時，將在現場收集到的DNA，和在強姦案受害人提供的DNA樣本做比較，來找調查案件中的嫌犯。

博徹思指出，警察部門實驗室中的報告證實，警方將2016年一宗強姦案中受害人提供的DNA，和最近發生的一起罪案中涉案人在現場留下的DNA做對比。

博徹思說:「這份信任被濫用，不單是舊金山警察部門的罪案實驗室，我們有理由相信，全加州的罪案實驗室，也同樣濫用了民眾的信任。」

舊金山警察局長Bill Scott發表聲明說，警察部門不應該使得罪案受害人不肯出來跟警方合作，要是確實部門中有人將強姦案或性侵案中受害人的DNA，來證明他們涉及另外一起罪案的話，Scott本身將致力於終止這種做法。

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