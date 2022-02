舊金山週二舉行特別選舉 票站職員指投票不算熱烈（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)週二舉行特別選舉,選民將會決定是否罷免三名教育委員,同時又選舉第17區州眾議員,以及選舉估值官,發起罷免教育委員的組織和義工,積極呼籲選民去投票。

投票站於週二早上7時開門,直至晚上8點為止,在週二的特別選舉中,最令人關注的就是罷免3名舊金山教育委員。

選民Amanda Fung說:「因為我最關注就是教委會的議題,影響到我們華人,那我想表達我自己意見。」

支持罷免的人士表示,在疫情期間,這三名教委並沒有處理學生遙距上課所遇到的困難,反而將注意力放在就多間公校改名,此外有不少亞裔家長也非常不滿教委倉促決定更改Lowell高中的入學制度,由按成績收生變為以抽籤入學。

如果罷免案過關,市長將委任代替者填補被罷免的教委四年任期內的剩餘時間,在今次教委罷免選舉中,非公民家長亦可投票選務處數據顯示,截至週一已經有295名非公民註冊投票,已經收到132張選票。

週二還有另外兩項投票,其一就是代表加州第17選區的眾議員職位出現空缺,選民將選出新議員,填補邱信福餘下的任期,至2023年1月。

目前有四人競選,包括舊金山市參事楊馳馬、地檢署幕僚長甘大為、擁有科技和政商背景的南亞移民馬百樂Bilal Mahmood,和市立大學校董秀蘋Thea Selby。

如果沒有候選人獲得過半數贊成票,得票最多的兩名候選人將會在2022年4月進入複選。

另一項投票涉及上年舊金山朱嘉文估值官升任市府行政官,選民週二選出填補現屆估值官職位餘下11個月任期的人。

截至週二上午,舊金山有23%的選民已投下郵遞選票,而其中一個票站的職員表示,週二的投票不算熱烈。

票站工作人員說:「過往選舉的人比這次多,這次是特別選舉,沒有那麼多人參加,這是較小型的選舉。」

選務處表示,選舉提供多語言服務,民眾週二可以前往遍布舊金山的官方投票箱投票,同時尚未註冊的選民,可以在週二註冊投票。

