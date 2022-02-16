舊金山華埠農曆新年花市街會和花車巡遊星期六登場（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

因為疫情而停辦了一年的舊金山（三藩市）華埠農曆新年花市街會和花車巡遊活動，將在星期六正式登場。

在Omicron疫情下，舊金山農曆新年的慶祝活動會否受到影響呢？主辦方舊金山中華總商會表示，星期六的花市街會及農曆新年花車巡遊將不受影響，如期舉行。

位於舊金山碼頭的花車製作公司The Parade Guys負責人Stephanie Mufson表示，這是她第14年參與這項工作。

Mufson說:「距離巡遊只有大約4、5天，所以我和團隊最後衝刺，構建最後的細節，給14輛花車上做最後的裝飾。」

她又指，雖然今年的花車數目會减少，但花車的元素將會更多元化。

Mufson說:「美銀的花車有幾件新東西，它使用了前所未有的某種風格，不是雕刻老虎，我們用許多許多木頭製成，然後使用大約一百根LED燈繩，那些老虎基本上是由光組成的。」

除了製作花車之外，該公司亦創作了6個老虎雕像，擺放在舊金山各處，一旦展覽結束，雕像將於2月21日至27日在網上拍賣。

她說這是她們第一次同時開展兩個活動，雖然受疫情限制，人手減少，但她希望大家都可以安全和確保活動質素。

中華總商會亦規定，花車遊行路線内，所有工作人員及參加者必須接種完整疫苗，或者展示陰性檢測證明。

而在上個週末新鮮出爐的舊金山華埠小姐以及所有參賽佳麗，也會按傳統參加農曆新年大巡遊。

本台會在週日下午6至8點播放農曆新年大巡遊，而當日的新聞會提前至5點半播放，敬請留意。

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