加州解除室內口罩令 當局提醒民眾某些情況下仍需戴口罩（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

加州週三開始解除室內口罩令,但是這並不代表大家不需要再戴口罩,衛生官員強調,疫情還沒有過去,民眾還是需要戴口罩來保護自己和他人的健康。

以舊金山(三藩市)為例,目前的七天平均單日新症雖然從Omicron高峰時的2,390宗,下降至目前的數百宗,但還是接近去年初高峰期的數字,目前的住院人數呈現下降趨勢,但是深切治療部的病人仍舊有起有落。

至於疫苗接種方面,已經有82%的舊金山人口接種完整疫苗,在加強劑方面,亞裔也已經有70%的人口打了第三針。

加州2月16日開始解除口罩令,但是在以下情況,包括乘搭公共交通工具、進入醫療設施、學校、托兒所等室內環境、拘留中心和無家可歸人士收容所、政府部門和公共圖書館等,就仍然要戴口罩。

安樂居助理醫療總監白幹榮醫生提醒民眾,新型冠狀病毒是由飛沫和氣霧方式傳播,口罩還是避免染病的重要一環,在防疫能力方面,布口罩可以減低染病風險56%,手術口罩可以減低66%,而N95或KN95口罩則可以減低染病風險83%。

安樂居助理醫療總監白幹榮醫生說:「如果你知道自己以後病例再攀升,或是額外個人防護的情況下,一定要繼續戴口罩,尤其是在室內比較擠的地方,或通風能力不好的地方,我們還是希望大家戴口罩,這比較安全。

而在農曆新年期間,白醫生指出,大家可以參加戶外活動,也應該繼續勤洗手和保持社交距離。

