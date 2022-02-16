加州解除室內口罩令 當局提醒民眾某些情況下仍需戴口罩（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

加州週三開始解除室內口罩令，但是這並不代表大家不需要再戴口罩，衛生官員強調，疫情還沒有過去，民眾還是需要戴口罩來保護自己和他人的健康。

以舊金山（三藩市）為例，目前的七天平均單日新症雖然從Omicron高峰時的2,390宗，下降至目前的數百宗，但還是接近去年初高峰期的數字，目前的住院人數呈現下降趨勢，但是深切治療部的病人仍舊有起有落。

至於疫苗接種方面，已經有82%的舊金山人口接種完整疫苗，在加強劑方面，亞裔也已經有70%的人口打了第三針。

加州2月16日開始解除口罩令，但是在以下情況，包括乘搭公共交通工具、進入醫療設施、學校、托兒所等室內環境、拘留中心和無家可歸人士收容所、政府部門和公共圖書館等，就仍然要戴口罩。

安樂居助理醫療總監白幹榮醫生提醒民眾，新型冠狀病毒是由飛沫和氣霧方式傳播，口罩還是避免染病的重要一環，在防疫能力方面，布口罩可以減低染病風險56%，手術口罩可以減低66%，而N95或KN95口罩則可以減低染病風險83%。

安樂居助理醫療總監白幹榮醫生說:「如果你知道自己以後病例再攀升，或是額外個人防護的情況下，一定要繼續戴口罩，尤其是在室內比較擠的地方，或通風能力不好的地方，我們還是希望大家戴口罩，這比較安全。

而在農曆新年期間，白醫生指出，大家可以參加戶外活動，也應該繼續勤洗手和保持社交距離。

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