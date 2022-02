香港增4,285宗確診 約7千宗初步確診

【有線新聞】

香港新增4,285宗確診,初步確診約7,000宗,同創單日新高。醫管局宣布暫停陪產服務,病情穩定的院舍長者如果不是感染新型肺炎,去到醫院亦不能入院。

明愛醫院急症室外繼續放滿病床,等候入院的病人蓋著毛氈,有職員派飯給他們。公立醫院隔離病床、社區治療和隔離設施的使用量都已經達到極限。

醫管局說目前非緊急服務已削減至剩餘40%至50%,陪產服務周三起要暫停,來自院舍的長者如果不是感染新型肺炎,而又病情穩定亦不能入院。

醫院管理局總行政經理何婉霞:「我們會派外展隊,之後去跟進他們的情況。這個做法一來可以減低病人在醫院感染的機會,二來可以減低醫院的壓力,希望大家可以理解我們的安排。」

這一日確診數字亦再創新高,經醫管局檢測陽性的樣本毋須再由衞生署覆檢,令單日確診數字比周二飆升超過一倍,達到4,285宗。

初步確診有7,000宗,衞生防護中心說有些樣本還未送到去化驗所覆檢。衞生防護中心傳染病處主任張竹君:「上升趨勢仍未回落,與之前的上升趨勢都吻合,因為基數越來越大,你見到數字倍增時就會比較驚人。」

再多9名患者死亡,他們都是在周二及周三不治,包括兒童醫院一名3歲女童以及一名有長期病患的37歲男子,另外7人是長者,年齡介乎72至100歲。

至於在家居等了多日、已經沒有病徵的確診或初步確診者是否仍要入院或去隔離,食衞局和醫管局仍在商討中。

