俄羅斯一旦入侵烏克蘭 或再加劇美國物價上漲

【KTSF 朱慧琪報導】

持續的供應鏈問題導致物價上漲，汽油、住房和汽車的價格都在節節攀升，一般認為俄羅斯一旦入侵烏克蘭，情況將會變得更糟。

國會參議院情報委員會主席Mark Warner說:「俄羅斯的武力已經準備好，他們可以在任何時候發動進攻。」

烏克蘭與我們相距甚遠，為什麼俄羅斯進攻會讓我們花費更多呢？那是因為從戰區出口貨物並不容易，如果俄烏開戰，首先影響我們的就是汽油，俄羅斯是世界上第二大石油出口國，現在價格已經在飆升了，如果爆發衝突，油價很有可能會超過每桶100美元，要知道7年來油價從沒有這麼高過。

其次就是食品，全球食品價格都會上漲，俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，而烏克蘭生產小麥和玉米。

ING銀行大宗商品戰略主管Warren Patterson/說:「如果有任何擾亂這些貨物流動的衝突，只會收緊農業市場，影響會非常顯著。」

第三是您需要支付更多的貸款利息，美聯儲已經表示要提高利率，通脹加劇也會推波助瀾。

St. Louis聯邦儲備銀行總裁兼執行長James Bullard說:「現在情況不妙，我們必須向人們保證，將確保我們的通脹目標，使通脹回到百分之二。」

最後就是，您的股票可能會受到影響，週一當美國表示將關閉在烏克蘭的大使館時，股票下跌，投資者都知道世界經濟相互關聯。

聯邦參議院外交關係委員會成員Chris Murphy說:「全世界已經變得依賴俄羅斯的汽油賺錢，我們必須從根本上重新考慮，如此依賴俄羅斯的代價是否值得。」

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