俄羅斯一旦入侵烏克蘭 或再加劇美國物價上漲

【KTSF 朱慧琪報導】

持續的供應鏈問題導致物價上漲,汽油、住房和汽車的價格都在節節攀升,一般認為俄羅斯一旦入侵烏克蘭,情況將會變得更糟。

國會參議院情報委員會主席Mark Warner說:「俄羅斯的武力已經準備好,他們可以在任何時候發動進攻。」

烏克蘭與我們相距甚遠,為什麼俄羅斯進攻會讓我們花費更多呢?那是因為從戰區出口貨物並不容易,如果俄烏開戰,首先影響我們的就是汽油,俄羅斯是世界上第二大石油出口國,現在價格已經在飆升了,如果爆發衝突,油價很有可能會超過每桶100美元,要知道7年來油價從沒有這麼高過。

其次就是食品,全球食品價格都會上漲,俄羅斯是世界上最大的小麥出口國,而烏克蘭生產小麥和玉米。

ING銀行大宗商品戰略主管Warren Patterson/說:「如果有任何擾亂這些貨物流動的衝突,只會收緊農業市場,影響會非常顯著。」

第三是您需要支付更多的貸款利息,美聯儲已經表示要提高利率,通脹加劇也會推波助瀾。

St. Louis聯邦儲備銀行總裁兼執行長James Bullard說:「現在情況不妙,我們必須向人們保證,將確保我們的通脹目標,使通脹回到百分之二。」

最後就是,您的股票可能會受到影響,週一當美國表示將關閉在烏克蘭的大使館時,股票下跌,投資者都知道世界經濟相互關聯。

聯邦參議院外交關係委員會成員Chris Murphy說:「全世界已經變得依賴俄羅斯的汽油賺錢,我們必須從根本上重新考慮,如此依賴俄羅斯的代價是否值得。」

