Daly City有人用粗口罵亞裔 向亞裔男女吐口水（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City週末發生仇恨亞裔的襲擊事件，有人不斷用粗口辱罵亞裔，向一對亞裔男女吐口水，又襲擊以及恐嚇另外一對亞裔男女，警方拘捕了疑犯，San Mateo縣地檢處控告疑犯兩項仇視罪行的嚴重控罪。

San Mateo縣地檢處證實，上星期六下午5點左右，在Daly City Westlake購物中心發生仇恨亞裔的罪案。

根據Asian Crime Report在Twitter發布的消息，有市民在案發前拍攝到疑犯的背面，地檢官Steve Wagstaffe表示，當時53歲奧克蘭（屋崙）居民Derek Young，在Westlake購物中心一帶大喊仇恨亞裔的字句，又用粗口罵亞裔，後來他分別襲擊兩對中年的亞裔男女。

Wagstaffe說:「他說我憎恨亞裔，用粗口罵亞裔並向男女事主吐口水，之後他邊走邊喊辱罵的字句，步向另一對亞裔男女，女事主手持一杯咖啡，疑犯咒罵亞裔又用手碰翻女事主手中的咖啡，使咖啡潑在男女事主身上，疑犯在男事主面前伸出拳頭，聲稱自己有槍。」

拍攝視頻的市民報警，警方很快到達現場，並在附近拘捕了疑犯。

地檢處控告疑犯兩項仇視罪行嚴重控罪，並三項關於吐口水、碰翻咖啡以及用拳頭恐嚇事主的輕罪，疑犯週一出庭，不承認控罪，法庭定保釋金為125,000元，疑犯目前仍扣留在縣監獄。

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