Daly City有人用粗口罵亞裔 向亞裔男女吐口水（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City週末發生仇恨亞裔的襲擊事件,有人不斷用粗口辱罵亞裔,向一對亞裔男女吐口水,又襲擊以及恐嚇另外一對亞裔男女,警方拘捕了疑犯,San Mateo縣地檢處控告疑犯兩項仇視罪行的嚴重控罪。

San Mateo縣地檢處證實,上星期六下午5點左右,在Daly City Westlake購物中心發生仇恨亞裔的罪案。

根據Asian Crime Report在Twitter發布的消息,有市民在案發前拍攝到疑犯的背面,地檢官Steve Wagstaffe表示,當時53歲奧克蘭(屋崙)居民Derek Young,在Westlake購物中心一帶大喊仇恨亞裔的字句,又用粗口罵亞裔,後來他分別襲擊兩對中年的亞裔男女。

Wagstaffe說:「他說我憎恨亞裔,用粗口罵亞裔並向男女事主吐口水,之後他邊走邊喊辱罵的字句,步向另一對亞裔男女,女事主手持一杯咖啡,疑犯咒罵亞裔又用手碰翻女事主手中的咖啡,使咖啡潑在男女事主身上,疑犯在男事主面前伸出拳頭,聲稱自己有槍。」

拍攝視頻的市民報警,警方很快到達現場,並在附近拘捕了疑犯。

地檢處控告疑犯兩項仇視罪行嚴重控罪,並三項關於吐口水、碰翻咖啡以及用拳頭恐嚇事主的輕罪,疑犯週一出庭,不承認控罪,法庭定保釋金為125,000元,疑犯目前仍扣留在縣監獄。

