全美新症雖下降 平均每天仍有逾2300人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著美國新型肺炎新症持續下降,大家接種加強針的速度同樣也在下降,而且全美各地正在取消戴口罩的規定,事實上,根據Johns Hopkins大學數據,全美平均每天仍有超過2300人死亡。

目前在美國新型肺炎加強針接種率處於最低水平,而全國各地就正在放寬防疫限制。

麻省醫院急診科醫生Ali Raja說:「新型肺炎入院情況差強人意,但肯定朝正確方向走。」

聯邦疾控中心(CDC)最新數據,全美大約有64%人口接種完整疫苗,當中合資格的人,只有28%打了加強針,而這些人裡面,接種J&J疫苗的人,只有不足三成打加強針,接種Moderna疫苗的人,就有52%打第三針,而Pfizer疫苗接種者,則有47%人打第三針。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說:「我們到了不會有很多人自願打疫苗的地步,那群人都接種了疫苗,所以我們將不得不採取其他政策措施,我們應繼續對民眾的外展工作,不能完全放棄,我認為需要繼續為更多人接種疫苗。」

就在最新的加強針數據發布之際,全美各地正在取消戴口罩令,CDC則未有更改新型肺炎防疫指引。

Raja說:「目前州有州的講法,而CDC就說他們再看情況,這是不夠的。」

目前聯邦監管當局推遲討論授權5歲以下兒童接種疫苗,與此同時,聯邦衛生部長就說,預防仍然是最好的藥物。

聯邦衛生部長Xavier Becerra說:「採取一切有效的預防措施,包括戴口罩、保持社交距離及注意衛生。」

