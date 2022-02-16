全美新症雖下降 平均每天仍有逾2300人死亡

February 16, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC)

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著美國新型肺炎新症持續下降，大家接種加強針的速度同樣也在下降，而且全美各地正在取消戴口罩的規定，事實上，根據Johns Hopkins大學數據，全美平均每天仍有超過2300人死亡。

目前在美國新型肺炎加強針接種率處於最低水平，而全國各地就正在放寬防疫限制。

麻省醫院急診科醫生Ali Raja說:「新型肺炎入院情況差強人意，但肯定朝正確方向走。」

聯邦疾控中心（CDC）最新數據，全美大約有64%人口接種完整疫苗，當中合資格的人，只有28%打了加強針，而這些人裡面，接種J&J疫苗的人，只有不足三成打加強針，接種Moderna疫苗的人，就有52%打第三針，而Pfizer疫苗接種者，則有47%人打第三針。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說:「我們到了不會有很多人自願打疫苗的地步，那群人都接種了疫苗，所以我們將不得不採取其他政策措施，我們應繼續對民眾的外展工作，不能完全放棄，我認為需要繼續為更多人接種疫苗。」

就在最新的加強針數據發布之際，全美各地正在取消戴口罩令，CDC則未有更改新型肺炎防疫指引。

Raja說:「目前州有州的講法，而CDC就說他們再看情況，這是不夠的。」

目前聯邦監管當局推遲討論授權5歲以下兒童接種疫苗，與此同時，聯邦衛生部長就說，預防仍然是最好的藥物。

聯邦衛生部長Xavier Becerra說:「採取一切有效的預防措施，包括戴口罩、保持社交距離及注意衛生。」

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