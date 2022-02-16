灣區華裔民眾如何過元宵節（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週二是元宵節也是農曆新年中的第一個月圓之夜，傳統中大家要吃元宵，象徵團團圓圓。

農曆新年後第一個月圓日，就是每年一度的元宵節，在中國和台灣都有燈會，在這一天除了與親朋好友相約逛燈會，也會吃碗熱騰騰的元宵應景，在海外的華人也不例外。

方女士說:「其實就是象徵一個團團圓圓吧，就是我們在這邊還是比較想念國內的家人吧。」

Stella說:「家家都是這樣，吃了湯圓比較圓滿點，一家人團聚吃湯圓，開開心心。」

趙先生說:「思想，離鄉的關係，華人的傳統的生活習慣，節日吃湯圓。」

到底是吃元宵還是吃湯圓呢？就節慶本質來說，冬至吃湯圓有添歲涵義，年節品嘗元宵，則象徵花好月圓，闔家慶團圓，此外元宵與湯圓的作法也不同。

湯圓是用濕糯米粉揉成糰再塞入內餡，餡料甜鹹皆可，但元宵是將餡料切成骰子大小般方塊，放入竹篩內滾動沾附乾糯米粉，超市賣的大多是湯圓，而且口味多樣。

說:「他要黑芝麻的，我說買一個芝麻買一個花生，他說他想要黑芝麻，因為她吃過。」

說:「通常都是花生芝麻或者是紅豆，但我自己比較喜歡芝麻，芝麻香一點。」

這兩天氣溫突然下降，熱熱的甜湯喝下肚，也會有濃濃滿足感，再加上現代湯圓口味不斷轉變。

營養師提醒，湯圓熱量高，吃4顆包餡芝麻湯圓約280大卡，或5顆包餡鮮肉湯圓約298大卡，就相當於吃進1碗白飯的熱量，所以營養師建議為了應景，「有吃到就好」。

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