灣區華裔民眾如何過元宵節（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週二是元宵節也是農曆新年中的第一個月圓之夜,傳統中大家要吃元宵,象徵團團圓圓。

農曆新年後第一個月圓日,就是每年一度的元宵節,在中國和台灣都有燈會,在這一天除了與親朋好友相約逛燈會,也會吃碗熱騰騰的元宵應景,在海外的華人也不例外。

方女士說:「其實就是象徵一個團團圓圓吧,就是我們在這邊還是比較想念國內的家人吧。」

Stella說:「家家都是這樣,吃了湯圓比較圓滿點,一家人團聚吃湯圓,開開心心。」

趙先生說:「思想,離鄉的關係,華人的傳統的生活習慣,節日吃湯圓。」

到底是吃元宵還是吃湯圓呢?就節慶本質來說,冬至吃湯圓有添歲涵義,年節品嘗元宵,則象徵花好月圓,闔家慶團圓,此外元宵與湯圓的作法也不同。

湯圓是用濕糯米粉揉成糰再塞入內餡,餡料甜鹹皆可,但元宵是將餡料切成骰子大小般方塊,放入竹篩內滾動沾附乾糯米粉,超市賣的大多是湯圓,而且口味多樣。

說:「他要黑芝麻的,我說買一個芝麻買一個花生,他說他想要黑芝麻,因為她吃過。」

說:「通常都是花生芝麻或者是紅豆,但我自己比較喜歡芝麻,芝麻香一點。」

這兩天氣溫突然下降,熱熱的甜湯喝下肚,也會有濃濃滿足感,再加上現代湯圓口味不斷轉變。

營養師提醒,湯圓熱量高,吃4顆包餡芝麻湯圓約280大卡,或5顆包餡鮮肉湯圓約298大卡,就相當於吃進1碗白飯的熱量,所以營養師建議為了應景,「有吃到就好」。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。