【KTSF】

灣區經過上星期的熱浪之後,本星期氣溫驟降,北灣、南灣和東灣地區早上氣溫只得華氏30多度至40度左右。

國家氣象局指出,最冷的時分是凌晨兩點至早上8點,星期三和星期四清晨,灣區普遍地區最低氣溫40度左右,北灣Santa Rosa、東灣Livermore、南灣聖荷西和Gilroy最低氣溫30多度,日間最高氣溫華氏60多度至70度左右。

另外,氣象局對整個灣區沿岸的海灘發出危險警示,由星期三下午至星期四傍晚,會出現危險的大浪以及離岸流,呼籲大家遠離海邊的碼頭,以及看管好兒童和寵物。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。