全國零售聯盟表示,預計今年民眾在情人節的開支將接近240億美元。

這個數字比去年的近220億有所增加,人們願意在情人節用買禮物的方式,表達他們的愛,至於買什麼,人們會持續購買經典禮物,在今年最受歡迎的情人節禮物列表上,基本的排序是糖果,卡片和鮮花。

