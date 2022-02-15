情人節特輯：長達半世紀的夫妻相處之道是如何？（一）

【KTSF】

情人節是屬於情侶和夫妻浪漫的日子，不過相愛容易相處難，如何維持長久的關係是一門大學問，本台一連兩集推出銀髮夫妻情人節特輯，從兩段長達半世紀的感情來探討夫妻相處之道。

誰說秀恩愛是年輕人的專利，又是誰說愛你在心口難開？結婚58年的林猛雄和林貴香夫婦，在灣區僑社經常公開「放閃」，被譽為模範夫妻。

林猛雄說:「夫妻相處就是要像細水長流一樣，要彼此互相尊重互相容忍，最重要的就是說，要真正的付出，要有真的愛，這個愛要很深切。」

林貴香說:「少女的時候都會覺得憧憬，這個白馬王子這一類的，所以我想真愛的基礎，非常非常的重要。」

結婚超過半世紀，生了三個女兒，女兒們也都成家立業，有了下一代，對於林貴香來說，林猛雄依然是她的白馬王子。

林貴香說:「就是情人眼中出西施，不管是缺點甚麼的，你都可以容忍，因為你愛他嘛，不管怎麼樣我都覺得，我很愛他沒關係沒關係，都不會計較。」

一個是靦腆低調，以種杏仁出名的矽谷農夫，另一個則是在僑社非常活躍的世界台商會前會長，兩人是在台灣去日語學校上課時一見鍾情。

林猛雄說:「她住中崙我住工專，所以巴士都同一個路線，所以就這樣一見鍾情，等於是她也是我第一個追求的女孩子，（那時候幾歲?你們倆各幾歲？）她16歲，我20歲。」

從一見鍾情到結髮一輩子，兩人詮釋了從一而終的愛情故事。

林貴香說:「也是算是一見鍾情啦，然後就戀愛到現在，到現在還是那一種心情在相處，（那現在還是覺得他很帥嗎？）他還是很帥，還是最帥的一個。」

他們1960年代在台灣結婚，還舉辦盛大的婚禮，婚後1971年到1975年期間，林貴香陪同林猛雄到日本讀博士，1977年他們到美國「看看」，沒想到一待就超過40年。

林貴香說:「沒有想到我們兩隻皮箱來到美國，沒有要住在這裡的，就停下來就住在這裡，就在這裡創業，然後三年後才把小孩子帶來這樣子。」

不過學政治、留日，又有高學歷的林猛雄，來美國英雄無用武之地，夫妻倆為了謀生只能想辦法創業。

林猛雄說:「剛開始Kico（林貴香）跟我都非常辛苦，我們能夠找到甚麼工作就做甚麼，最後就是從開雜貨店。」

兩人為了生存而努力打拼，彼此互相配合，相互扶持。

林猛雄說:「我們要想說要買餐廳，所以有在餐廳打工，然後她又晚上又到機場作安全的人員，所以一個人做兩個工作，所以把她身體累倒了，所以曾經回到台灣休養半年。」

林貴香說:「做兩個全職工作，等於都沒睡，那時候就是賺錢，就是要賺錢，我的這一輩子我想永遠忘不了，就是非常非常的辛苦。」

之後林猛雄帶著女兒經營酒店，後來轉行種杏仁，林貴香則做建築業和房地產經紀，加上懂得投資，逐漸累積了財富，白手起家。

家中三個女兒最津津樂道的，就是從沒有看過父母吵架。

林猛雄說:「下一輩子能夠再娶到Kico的話，我還會要再娶他當妻子。」

林貴香說:「（那你下輩子願意再嫁給他嗎？）願意我願意。」

談到給年輕人的建議，林貴香認為，選擇了託付終身的對象，就要真心相待，毫無保留的愛他，而林猛雄則建議，愛情也要活到老學到老，隨著年齡的增長，視對方的需要來做調整。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。