情人節特輯：長達半世紀的夫妻相處之道是如何？（一）

情人節是屬於情侶和夫妻浪漫的日子,不過相愛容易相處難,如何維持長久的關係是一門大學問,本台一連兩集推出銀髮夫妻情人節特輯,從兩段長達半世紀的感情來探討夫妻相處之道。

誰說秀恩愛是年輕人的專利,又是誰說愛你在心口難開?結婚58年的林猛雄和林貴香夫婦,在灣區僑社經常公開「放閃」,被譽為模範夫妻。

林猛雄說:「夫妻相處就是要像細水長流一樣,要彼此互相尊重互相容忍,最重要的就是說,要真正的付出,要有真的愛,這個愛要很深切。」

林貴香說:「少女的時候都會覺得憧憬,這個白馬王子這一類的,所以我想真愛的基礎,非常非常的重要。」

結婚超過半世紀,生了三個女兒,女兒們也都成家立業,有了下一代,對於林貴香來說,林猛雄依然是她的白馬王子。

林貴香說:「就是情人眼中出西施,不管是缺點甚麼的,你都可以容忍,因為你愛他嘛,不管怎麼樣我都覺得,我很愛他沒關係沒關係,都不會計較。」

一個是靦腆低調,以種杏仁出名的矽谷農夫,另一個則是在僑社非常活躍的世界台商會前會長,兩人是在台灣去日語學校上課時一見鍾情。

林猛雄說:「她住中崙我住工專,所以巴士都同一個路線,所以就這樣一見鍾情,等於是她也是我第一個追求的女孩子,(那時候幾歲?你們倆各幾歲?)她16歲,我20歲。」

從一見鍾情到結髮一輩子,兩人詮釋了從一而終的愛情故事。

林貴香說:「也是算是一見鍾情啦,然後就戀愛到現在,到現在還是那一種心情在相處,(那現在還是覺得他很帥嗎?)他還是很帥,還是最帥的一個。」

他們1960年代在台灣結婚,還舉辦盛大的婚禮,婚後1971年到1975年期間,林貴香陪同林猛雄到日本讀博士,1977年他們到美國「看看」,沒想到一待就超過40年。

林貴香說:「沒有想到我們兩隻皮箱來到美國,沒有要住在這裡的,就停下來就住在這裡,就在這裡創業,然後三年後才把小孩子帶來這樣子。」

不過學政治、留日,又有高學歷的林猛雄,來美國英雄無用武之地,夫妻倆為了謀生只能想辦法創業。

林猛雄說:「剛開始Kico(林貴香)跟我都非常辛苦,我們能夠找到甚麼工作就做甚麼,最後就是從開雜貨店。」

兩人為了生存而努力打拼,彼此互相配合,相互扶持。

林猛雄說:「我們要想說要買餐廳,所以有在餐廳打工,然後她又晚上又到機場作安全的人員,所以一個人做兩個工作,所以把她身體累倒了,所以曾經回到台灣休養半年。」

林貴香說:「做兩個全職工作,等於都沒睡,那時候就是賺錢,就是要賺錢,我的這一輩子我想永遠忘不了,就是非常非常的辛苦。」

之後林猛雄帶著女兒經營酒店,後來轉行種杏仁,林貴香則做建築業和房地產經紀,加上懂得投資,逐漸累積了財富,白手起家。

家中三個女兒最津津樂道的,就是從沒有看過父母吵架。

林猛雄說:「下一輩子能夠再娶到Kico的話,我還會要再娶他當妻子。」

林貴香說:「(那你下輩子願意再嫁給他嗎?)願意我願意。」

談到給年輕人的建議,林貴香認為,選擇了託付終身的對象,就要真心相待,毫無保留的愛他,而林猛雄則建議,愛情也要活到老學到老,隨著年齡的增長,視對方的需要來做調整。

