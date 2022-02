【KTSF】

最新數據顯示,從去年1月到今年1月,二手車的平均價格上漲四成。

聯邦勞工統計局的數字顯示,越來越多的人購買二手車,而二手車價格上漲的速度更超過了通貨膨脹率。

新車的價格也增加了大約12%,平均車價為4萬6千元,原因在於電腦芯片的短缺。

總體來說旅行費用都在上升,汽油價格上漲了40%,全國平均油價每加侖3.5美元,航空公司,公共汽車和火車等其他交通服務費用增加了5.6%。

