【KTSF】

美國暫停從墨西哥進口牛油果,因為一名官員受到威脅。

墨西哥農業透露,美國農業部的一名食品檢驗官員的官方手機接到了一個威脅電話,案情涉及墨西哥西部一個州,而該處也是唯墨西哥唯一獲准出口牛油果到美國的區域,但這個區域也是犯罪組織爭地盤的地方。

目前當地的州與地方執法當局正在和美國農業部一起合作,試圖解決有關的問題。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。