舊金山週二舉行特別選舉 有市民呼籲選民投票罷免3教委

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)週二舉行特別選舉,選民將會決定是否罷免3名教育委員,選舉第17區州眾議員,以及選舉估值官,發起罷免教育委員的組織和義工呼籲選民投票。

華裔民主黨協進會會長譚炳榮(Bayard Fong)說:「叫你們的家人投票,你的兒女、侄兒外甥,按著聯絡名單打電話

支持罷免舊金山教育委員高勵思(Alison Collins)、盧佩思(Gabriela Lopez)、莫力加(Faauuga Moliga)的義工,星期六在日落區19街舉行集會,有份發起罷免行動的華裔家長林文傑(Man Kit Lam)表示,過去6個星期,總共成功登記了560名新的選民,其中包括已經成為公民但從未投過票的人。

林文傑說:「包括一位99歲的祖父和一位90歲的祖母,他們說要登記投票,為華裔社區發聲,為我們子女的後代發聲

另外,義工還幫助124名非公民登記參與罷免教委的投票。

舊金山週二舉行特別選舉,投票站將於早上7時開門,直至晚上8時為止,選民可前往自己所屬的投票站投票,或將已經填好和簽了名的郵寄選票投放到任何一個投票站。

舊金山選務處今次選舉首次在全市30多個地點設置官方選票投遞箱,讓選民投遞郵寄選票,這些箱都有有紅、藍、白三種顏色,四面有美國國旗,正面上方有舊金山市和縣的官方徽章。

大家如果仍未遞交郵寄選票,可以週二晚上8點前將選票放進投遞箱。

