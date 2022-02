【KTSF 張麗月報導】

紐約原油期貨價格繼續徘徊在高位,每桶逼近95元,直接令汽油售價上漲,加州的汽油售價是全國最貴,當中又以舊金山(三藩市)最貴。

加州平均每加侖汽油售價已經升至4.702元,是全美最貴,加州一年前的平均汽油售價是每加侖3.475元,一年前全國平均汽油售價是2.505元。

加州汽油貴是全國之冠,但灣區的汽油售價更貴,其中又以舊金山的汽油售價最貴,以普通汽油來說,舊金山的汽油平均每加侖是4.892元,其次是北灣Napa,是4.885元,跟著是Sonoma、San Mateo和Marin縣等。

在灣區,東灣Solano縣相對較便宜,平均每加侖是4.693元,也只有Solano縣比全加州的平均汽油售價為低。

