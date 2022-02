【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠發生劫車案,亞裔男事主受了傷,警方後來尋回失車,並拘捕了疑犯。

劫車案現場位於Commerial街700號地段,警方表示,上星期六早上10點左右,中央警局的警員抵達現場,發現一個56歲亞裔男人受了傷,沒有生命危險。

事主告訴警方,他認識25歲的疑犯,案發前兩人發生爭執,疑犯襲擊事主,搶走車匙然後開走事主的汽車,警方後來在不遠處Davis街夾Market街找到疑犯,並拘捕了他,警方也尋回事主的汽車。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。