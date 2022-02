紐約亞裔女子遇害 華裔社區促當局加強華埠安全（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

紐約華埠在週日凌晨發生命案,華埠社區週一早上舉行集會,呼籲民選官員承諾加強華埠的安全。

在週一的集會中,一名經歷地鐵襲擊並倖存下來的華裔民眾表達了她的憤怒。

地鐵襲擊倖存者Susan Lee說:「我已忍無可忍,我們的民選官員需要採取行動,我請求他們採取行動以免失去另一個生命,已經失去太多生命了,這時刻我們社區本應慶祝,現在卻舉行哀悼,這不應如此。」

有社區成員表示,他們覺得在整個疫情期間,紐約唐人街社區變得越來越危險,集會上的許多社區成員反對在該地區建立新的無家可歸者收容所。

東百老匯關注公民組織代表Jacky Wong說:「我們不反對庇護所,但分配並不公平,整個紐約市都應該一起幫助無家可歸者,庇護所需要公平分布,這就是我所要求的,你不能把所有避難所都扔給唐人街,這不公平。」

紐約警察局則表示,他們和民眾一樣知道這裡比較危險,所以希望民眾出門多加小心,多留意身邊發生的事,採取防範措施。

警方透露,週日凌晨4點左右,一名男子尾隨剛下出租車的35歲亞裔女子Christina Yuna Lee,進入女子公寓,並在浴室用刀殺害了Lee。

警方拘捕了25歲嫌犯Assamad Nash,他是無家可歸者,他被控盜竊及謀殺。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。