灣區李詩濤當選全美華埠小姐（視頻）

舊金山(三藩市)華埠小姐選美週末舉行,得獎佳麗以及所有參賽佳麗賽後拜訪華埠不同的會館,以及主辦機構中華總商會,本台記者與剛出爐的全美華埠小姐談過。

全美華埠小姐李詩濤(Crystal Lee)說:「當選全美華埠小姐對我來說,就是擔任華裔社區大使,我很榮幸有這機會在社區分享華裔傳承和傳統文化,我祝大家新年龍精虎猛,虎虎生威,最要緊就是身體健康。」

當選全美華埠小姐的李詩濤來自灣區Castro Valley,第二名頭銜的第一公主兼華商小姐李錦玲來自華盛頓州,她也獲選為才藝小姐,第三名譚佩蒂來自灣區Foster City,她獲選為舊金山華埠小姐。

其餘獲奬的佳麗聯同參賽佳麗,將會參加星期六舉行的農曆新年大巡遊。

上世紀50年代,中華總商會創辦全美華埠小姐選美,並選擇在農曆新年期間舉行,是全美華裔社區歷史最悠久的大型選美會。

