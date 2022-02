香港累計超過14,000宗確診 消息指3歲女童染疫離世

【有線新聞】

香港第五波疫情累計超過14,000宗確診,超越過去四波疫情的總和,初步確診5,400宗,再創單日新高。消息指,兒童醫院深切治療部一名染疫的3歲女童因病情加重離世,成為繼上周四歲男童後,再有幼童感染新型肺炎後死亡。

據了解,早前危殆的3歲女童晚上不治,她上星期六到威爾斯親王醫院急症室求診,入院後情況惡化轉送兒童醫院深切治療部,星期日初步確診。

另外,本港新增1,619宗確診,令第五波疫情累計超過14,000宗。不足兩個月時間,已經超越四波疫情的總和12,599宗。新增八間院舍有爆發,包括長洲溫浩根護理安老院、觀塘基督教家庭服務中心尚美家舍等,部分院友要檢疫。

確診人數急升,我們接觸一群初確或者確診的病人,他們等候幾天仍未能入院,醫院管理局總行政經理何婉霞說:「我想告訴這些病人 ,我們沒有遺忘過你們每一位,每一日我們都在想用不同的方法支援他們。」

除了為他們安排指定診所,還開設支援等候病人熱線 ,每周七天、朝8晚10 解答等候入院病人查詢,但檢測結果亦出現滯後。衞生防護中心說,有兩成半個案公共化驗樣本個案未能在24小時內完成化驗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「研究能否調配人手,加快流程、通宵做,看能否趕到(化驗)追上初確數字。」

張竹君說,醫管局過往的化驗結果沒有出現假陽性,未來由醫管局化驗的樣本不用再覆檢。

