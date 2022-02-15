香港累計超過14,000宗確診 消息指3歲女童染疫離世

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香港第五波疫情累計超過14,000宗確診，超越過去四波疫情的總和，初步確診5,400宗，再創單日新高。消息指，兒童醫院深切治療部一名染疫的3歲女童因病情加重離世，成為繼上周四歲男童後，再有幼童感染新型肺炎後死亡。

據了解，早前危殆的3歲女童晚上不治，她上星期六到威爾斯親王醫院急症室求診，入院後情況惡化轉送兒童醫院深切治療部，星期日初步確診。

另外，本港新增1,619宗確診，令第五波疫情累計超過14,000宗。不足兩個月時間，已經超越四波疫情的總和12,599宗。新增八間院舍有爆發，包括長洲溫浩根護理安老院、觀塘基督教家庭服務中心尚美家舍等，部分院友要檢疫。

確診人數急升，我們接觸一群初確或者確診的病人，他們等候幾天仍未能入院，醫院管理局總行政經理何婉霞說：「我想告訴這些病人 ，我們沒有遺忘過你們每一位，每一日我們都在想用不同的方法支援他們。」

除了為他們安排指定診所，還開設支援等候病人熱線 ，每周七天、朝8晚10 解答等候入院病人查詢，但檢測結果亦出現滯後。衞生防護中心說，有兩成半個案公共化驗樣本個案未能在24小時內完成化驗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「研究能否調配人手，加快流程、通宵做，看能否趕到（化驗）追上初確數字。」

張竹君說，醫管局過往的化驗結果沒有出現假陽性，未來由醫管局化驗的樣本不用再覆檢。

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