【KTSF 萬若全報導】

聖荷西警察局與警察基金會合作宣布一項名為「催化轉化器蝕刻與保護計畫」。

從這個月開始,聖荷西多家汽車維修店,將在車子進行例行維修時,在車子的催化轉化器上蝕刻或繪製識別信息,通過將識別信息蝕刻到催化轉化器中,將為警察提供另一種工具,來調查這些盜竊並追究小偷的責任,保護居民免受意外以及昂貴的汽車維修的負擔。

駕駛人打電話指定的合作維修廠預約,然後登記這項計劃即可。

這個設備及費用,由聖荷西警察基金會支付和提供,這項計畫特別以”The Nguyen”命名,是為了紀念Nguyen在去年3月5日遇到兩個試圖偷走他車子催化轉換器的人時被槍殺。

催化轉換器被盜,然後經常非法轉售給維修店和回收點,轉換器中所含的貴金屬的價值,超過每盎司黃金。

