加州週三起放寬口罩令 師生在校仍需戴口罩（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州本週三開始放寬口罩令，加州衛生部長Mark Ghaly週一表示，學校還是維持繼續戴口罩。

Ghaly說:「加州學生占全國12%，但是今年我們經歷的學校停課率不到1%。。」

Ghaly說，加州在保護K到12年級學生，免受病毒感染保持領先地位，歸功於加州有效的防疫措施，正因如此，要繼續這一趨勢，需要保持戴口罩的要求，但戴口罩不是永久的，問題在何時可以取消。

Ghaly說，2月28日，加州將重新評估數據，是否取消學生戴口罩。

目前加州完全接種疫苗的5至11歲兒童中不到33%，灣區的疫苗接種率較高，舊金山（三藩市）為 50%，北灣Marin縣70%。

Ghaly說，新症下降、病毒傳播減少，以及醫院人員配備有所改善，讓加州決定對接種疫苗者放寬室內口罩令的要求，但他提醒公眾，戴口罩可以大大降低感染新冠狀病毒的風險，戴口罩總比不戴口罩好。

根據數據，確診個案比一個月前下降了75%以上，染疫住院人數下降了40%以上。

本週三起接種完整疫苗者，在室內外不用戴口罩，沒接種疫苗者、學生、醫護人員、長期照護機構、監獄等，還是維持要求繼續戴口罩。

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