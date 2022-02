加州週三起放寬口罩令 師生在校仍需戴口罩（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州本週三開始放寬口罩令,加州衛生部長Mark Ghaly週一表示,學校還是維持繼續戴口罩。

Ghaly說:「加州學生占全國12%,但是今年我們經歷的學校停課率不到1%。。」

Ghaly說,加州在保護K到12年級學生,免受病毒感染保持領先地位,歸功於加州有效的防疫措施,正因如此,要繼續這一趨勢,需要保持戴口罩的要求,但戴口罩不是永久的,問題在何時可以取消。

Ghaly說,2月28日,加州將重新評估數據,是否取消學生戴口罩。

目前加州完全接種疫苗的5至11歲兒童中不到33%,灣區的疫苗接種率較高,舊金山(三藩市)為 50%,北灣Marin縣70%。

Ghaly說,新症下降、病毒傳播減少,以及醫院人員配備有所改善,讓加州決定對接種疫苗者放寬室內口罩令的要求,但他提醒公眾,戴口罩可以大大降低感染新冠狀病毒的風險,戴口罩總比不戴口罩好。

根據數據,確診個案比一個月前下降了75%以上,染疫住院人數下降了40%以上。

本週三起接種完整疫苗者,在室內外不用戴口罩,沒接種疫苗者、學生、醫護人員、長期照護機構、監獄等,還是維持要求繼續戴口罩。

