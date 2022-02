【KTSF 李廷英報導】

阿拉米達一名縣警在發生醫療緊急情況後,意外死亡。

36歲的阿拉米達縣女警Aubrey Phillips,在週六凌晨在Dublin市執行交通攔截任務時,在警車內發生醫療緊急情況,於週末不治去世,目前不知道涉及何種類型的緊急醫療情況。

警長Gregory Ahern發聲明哀悼並讚揚,Phillips短暫的生命將繼續存在,她將繼續為有需要的人提供器官,為她的社區服務,Phillips生前登記為自願捐贈器官者。

她父親是阿拉米達縣前任副警長,丈夫是阿拉米達縣的現任副警長,她與丈夫還育有三個年幼的孩子。

