【KTSF】

在白宮外面,以及在全美各地十多個城市週一分別舉行名為「沒有移民的日子」示威遊行,目的就是要喚起人知道,移民在社會中所擔當的重要角色,以及催促拜登政府履行承諾,落實推行移民改革。

在舊金山(三藩市),有爭取移民權益的活躍分子也發起示威,遊行到聯邦政府大樓,當中有示威者趁著情人節不上班和不消費,以顯示移民對社會的貢獻,以及消費力。

示威的發起人要求拜登政府積極行動,以確保「重建得更好」法案中,包含有移民改革的條款,他們特別要求在這些條款中要為無證移民提供入籍的途徑。

