紐約亞裔女子被人用利刀刺死 兇徒尾隨進入公寓犯案

紐約市一名亞裔女子週日凌晨時份在曼克頓下城區的公寓內,被一名男子用利刀刺死,公寓大廈有視頻拍到兇徒尾隨她進入公寓內犯案。

死者是35歲亞裔女子Christina Yuna Lee,案發於凌晨4時半左右,她被發現時身處浴缸內,身中刀傷大量流血,涉嫌行兇的疑犯已落網,他一度藏匿在公寓單位內,堵著大門阻撓警員入內,他之後嘗試從大廈外的消防樓梯逃走,但最後被警員拘捕。

疑犯是25歲男子Assamad Nash,他涉嫌觸犯謀殺和入屋行劫被捕。

紐約州州長Kathy Hochul和紐約市市長Eric Adams譴責這宗殺人案,指稱是針對亞裔的最新一宗無預警的襲擊案。

警方尚未界定案件是仇視罪行,只透露案件仍在調查中,警方強調與亞裔社區站在同一陣線。

死者Lee生前在數碼音樂平台Splice擔任資深創意製作人一職,她在Rutgers大學畢業,之前曾在Marriott酒店及Toms鞋店任職。

根據紐約郵報取得的監控視頻,可見兇徒尾隨Lee進入公寓,一直跟著Lee上樓梯到6樓,再進入公寓內,有鄰居聽到Lee呼喊求救,於是報警。

數週前,另一名亞裔女子Michelle Alyssa Go在紐約市時代廣場的地下鐵,被一名男子推下月枱遭列車撞斃。

