紐約亞裔女子被人用利刀刺死 兇徒尾隨進入公寓犯案

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紐約市一名亞裔女子週日凌晨時份在曼克頓下城區的公寓內，被一名男子用利刀刺死，公寓大廈有視頻拍到兇徒尾隨她進入公寓內犯案。
死者是35歲亞裔女子Christina Yuna Lee，案發於凌晨4時半左右，她被發現時身處浴缸內，身中刀傷大量流血，涉嫌行兇的疑犯已落網，他一度藏匿在公寓單位內，堵著大門阻撓警員入內，他之後嘗試從大廈外的消防樓梯逃走，但最後被警員拘捕。
疑犯是25歲男子Assamad Nash，他涉嫌觸犯謀殺和入屋行劫被捕。
紐約州州長Kathy Hochul和紐約市市長Eric Adams譴責這宗殺人案，指稱是針對亞裔的最新一宗無預警的襲擊案。
警方尚未界定案件是仇視罪行，只透露案件仍在調查中，警方強調與亞裔社區站在同一陣線。
死者Lee生前在數碼音樂平台Splice擔任資深創意製作人一職，她在Rutgers大學畢業，之前曾在Marriott酒店及Toms鞋店任職。
根據紐約郵報取得的監控視頻，可見兇徒尾隨Lee進入公寓，一直跟著Lee上樓梯到6樓，再進入公寓內，有鄰居聽到Lee呼喊求救，於是報警。
數週前，另一名亞裔女子Michelle Alyssa Go在紐約市時代廣場的地下鐵，被一名男子推下月枱遭列車撞斃。
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