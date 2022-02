【有線新聞】

世衛總幹事譚德塞說,若今年年中全球七成人口已接種新型肺炎疫苗,疫情大流行或於年底終結。

譚德塞出訪南非巡視當地生物製藥公司,他預計疫情大流行可望於年底真正終結,但大前提是6、7月全球七成人口已打針。

他認為目前有迫切需要增加低收入和中等收入國家本土疫苗生產,非洲目前只11%人口接種疫苗,是全球接種率最低的地區,必須將接種率提升六倍才能達致目標。

根據紐約時報數據統計,全球近63%人口、即48億人至少打了一劑疫苗。

