美國稱俄羅斯隨時入侵烏克蘭

美國預料俄羅斯會隨時入侵烏克蘭,不排除北京冬奧結束前行動,預料會先空襲及以導彈攻擊,警告仍在當地的美國人要盡快離開。美俄領袖今日稍後會通電話商討。

網上近日再有多條片段,民眾拍攝到相信是俄軍軍車和物資,繼續進駐鄰近烏克蘭北部和東部的地區。西方情報顯示俄軍已準備就緒。而俄羅斯和白俄的軍隊亦繼續聯合演習。

美國國家安全顧問沙利文警告,俄羅斯隨時會出兵,預料先空襲再採取地面攻勢;警告仍在當地的美國人要在未來一兩天就離開,否則一旦開戰,陸空交通和通訊渠道都會截斷;而美軍不會派兵營救,將會求助無門。

沙利文說:「一旦俄羅斯攻擊烏克蘭,相信會先空襲和以導彈襲擊,會殺害平民,不論國籍。我想強調這有機會在奧運期間開始,即使很多人預期會在奧運後。」

德國傳媒引述美國中央情報局指,星期三會是俄軍揮軍入侵烏克蘭的高危日子。亦有分析認為,俄羅斯可能會等北京冬奧,在20日結束後才採取行動,目標可能是包圍首都基輔,逼現政府投降。

美軍再派3000士兵到波蘭候命。到訪斐濟的國務卿布林肯說,美方不清楚俄羅斯總統普京是否已決定出兵,但見到俄方令局勢加劇。而繼美國之後,英國亦表明不會派兵到烏克蘭撤走國民。而協助烏克蘭訓練的英軍亦快將會撤走。澳洲、新西蘭等地都呼籲國民盡快離開。

