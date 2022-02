南舊金山市議會通過在主要幹道安裝車牌識別攝影機（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

南舊金山(南三藩市)市議會一致表決通過,在市內主要幹道安裝超過30個車牌識別攝影機,以遏止罪案發生。

The Daily Journal報導,共31部新的車牌識別攝影機,將會沿著101和280號公路安裝。

攝影機會拍攝經過的車輛,系統會識別車牌、車輛的品牌和顏色,一旦監察到懷疑涉案的車輛,系統會向附近的警員發出警報,警方亦可以事後查閱有關資訊。

由於酒店附近的罪案上升,尤其是汽車盜竊案,南舊金山市議會去年開始討論是否要安裝攝影機,近期東灣奧克蘭(屋崙)發生的公路槍擊案亦引起市議員關注。

當局表示,安裝車牌識別系統的目的是要打擊罪案,所以同衝紅燈攝影機不同,車牌識別攝影機不會用來對付交通違規行為。

當局表示,這些車牌識別攝影機收集到的收據,將會在30天後刪除,涉及調查的數據除外。

