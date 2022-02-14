南舊金山市議會通過在主要幹道安裝車牌識別攝影機（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

南舊金山（南三藩市）市議會一致表決通過，在市內主要幹道安裝超過30個車牌識別攝影機，以遏止罪案發生。

The Daily Journal報導，共31部新的車牌識別攝影機，將會沿著101和280號公路安裝。

攝影機會拍攝經過的車輛，系統會識別車牌、車輛的品牌和顏色，一旦監察到懷疑涉案的車輛，系統會向附近的警員發出警報，警方亦可以事後查閱有關資訊。

由於酒店附近的罪案上升，尤其是汽車盜竊案，南舊金山市議會去年開始討論是否要安裝攝影機，近期東灣奧克蘭（屋崙）發生的公路槍擊案亦引起市議員關注。

當局表示，安裝車牌識別系統的目的是要打擊罪案，所以同衝紅燈攝影機不同，車牌識別攝影機不會用來對付交通違規行為。

當局表示，這些車牌識別攝影機收集到的收據，將會在30天後刪除，涉及調查的數據除外。

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