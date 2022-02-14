情人節加美足超級杯賽事 舊金山迎來繁忙週末

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隨著灣區Omicron確診病例大減，加上溫暖的天氣，這個情人節週末，舊金山（三藩市）到處都是出遊人潮，帶動餐館商家生意。

舊金山Mission區的Dolores公園，週六到處可見出來玩的情侶朋友，有民眾表示，感覺好像疫情已經結束。

星期六晚間，車流從東灣、南灣各地湧入舊金山歡渡週末，一對來自東灣Danville的情侶提前慶祝情人節，女方表示，可以離開家中來到舊金山慶祝很驚喜，在餐廳裡很安心，很開心有一點回到正常的感覺。」

舊金山知名餐廳House of Prime Ribs總經理表示，這幾天預約全部爆滿，包括週六有800個、週日有600個，而週一就有700個，幾乎回到疫情前的水平，同時從顧客的眼神可以看出已經不再害怕，有信心很快可以走出疫情。

海旁的39號碼頭，週六也是人頭湧湧。

雖然一個月前，當Omicron病例在灣區大幅攀升時，離正常生活好像還很遙遠，在39號碼頭，開了三家店的商家表示，生意比疫情前還更好一點，本週末溫暖的天氣，有情人節以及超級盃，人氣更加旺盛。

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