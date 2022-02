情人節加美足超級杯賽事 舊金山迎來繁忙週末

【KTSF】

隨著灣區Omicron確診病例大減,加上溫暖的天氣,這個情人節週末,舊金山(三藩市)到處都是出遊人潮,帶動餐館商家生意。

舊金山Mission區的Dolores公園,週六到處可見出來玩的情侶朋友,有民眾表示,感覺好像疫情已經結束。

星期六晚間,車流從東灣、南灣各地湧入舊金山歡渡週末,一對來自東灣Danville的情侶提前慶祝情人節,女方表示,可以離開家中來到舊金山慶祝很驚喜,在餐廳裡很安心,很開心有一點回到正常的感覺。」

舊金山知名餐廳House of Prime Ribs總經理表示,這幾天預約全部爆滿,包括週六有800個、週日有600個,而週一就有700個,幾乎回到疫情前的水平,同時從顧客的眼神可以看出已經不再害怕,有信心很快可以走出疫情。

海旁的39號碼頭,週六也是人頭湧湧。

雖然一個月前,當Omicron病例在灣區大幅攀升時,離正常生活好像還很遙遠,在39號碼頭,開了三家店的商家表示,生意比疫情前還更好一點,本週末溫暖的天氣,有情人節以及超級盃,人氣更加旺盛。

