有關罷免舊金山(三藩市)3名教委的特別選舉將於星期二舉行,數十名支持罷免的市民趁周末在日落區19街集會,呼籲選民就罷免投入贊成票。

支持罷免的人士表示,在疫情期間,這3名教委並沒有處理學生遙距上課所遇到的困難,反而將注意力放在就多間公校改名,同時,不少亞裔家長非常不滿教委倉促決定更改Lowell高中的入學制度,由成績收生變為以抽籤入學。

舊金山家長徐安表示,這種行為完全是羞辱亞裔家庭,因為大家都知道Lowell有很多亞裔學生。

亦有罷免支持者指,作為民選官員,但做事時卻沒有聽起民意,實在是不能接受。

反對罷免教委的人士,包括舊金山教師工會,他們不滿舉行這場選舉要花費數百萬元,是浪費資源的做法。

